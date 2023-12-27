В российском регионе все фельдшеры скорой пригрозили уволиться из-за зарплат

В Красноярском крае фельдшеры скорой пригрозили уволиться из-за низких зарплат

В Красноярском крае фельдшеры скорой помощи Абанской районной больницы пригрозили уволиться всем коллективом из-за низких зарплат. Их видеообращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору Михаилу Котюкову опубликовал в Telegram-канале бывший глава управления наружной рекламы мэрии Красноярска Алексей Аксютенко.

Медики пояснили, что в учреждении происходит несоответствие объема работ и зарплат.

«В майских указах президента было отражено, что зарплата должна быть на ставку по Красноярскому краю, в среднем, 75 тысяч рублей. При повышении зарплаты в июле [2023 года] у нас убрали доплату за стаж работы на 50 процентов и снизили до минимума стимулирующие выплаты. Это 3,5 тысячи рублей. Тем самым оклад увеличился, а зарплата осталась прежней», — напомнили авторы обращения.

Фельдшеры подчеркнули, что в этой ситуации вынуждены брать подработки на две ставки и практически не иметь выходных.

Медики скорой помощи кроме своих обязанностей круглосуточно «осуществляют функции приемного покоя и травмпункта». С 1 января 2024 года россияне отказались писать заявления на такую работу по «совместительству».

Они подчеркнули, что не раз обращались к руководству Абанской райбольницы, но каких-либо результатов это не принесло. Скорая помощь района обслуживает 19 тысяч человек.

Сейчас фельдшеры готовы просто уволиться. Власти пока никак не комментировали обращение медицинских работников.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что с 1 января начнется индексация заработных плат работников сфер образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки.

Эксперт уточнил, что зарплату данным категориям россиян повысят на 9,8 процента.