Юрист рассказал о повышении зарплаты ряду категорий россиян с 1 января

Юрист Виноградов: с 1 января зарплату учителям и медикам повысят на 9,8%

C 1 января начнется индексация заработных плат работников сфер образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки. Об этом сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он уточнил, что зарплату данным категориям россиян повысят на 9,8 процента. Для остальных бюджетников повышение зарплат на 4,5 процента запланировано на 1 октября, рассказал юрист.

При этом Виноградов отметил, что в 2024 году не будет индексации заработка чиновников. Он пояснил, что зарплата судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти заморожены до 1 января 2025 года. В то же время это не касается военных и сотрудников силовых ведомств.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников и социальные выплаты.