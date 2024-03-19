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18:09, 19 марта 2024Экономика

В России предложили отменить один налог

В Госдуму внесли законопроект об отмене с 2025 года транспортного налога в РФ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который подразумевает отмену транспортного налога в России с 2025 года. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке сказано, что транспортный налог не справедливый. В основном из-за того, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя машины, а не срока использования транспортного средства и иных характеристик. В итоге, указывают авторы инициативы, те, кто ездит каждый день и те, кто использует машину только пару раз в году, платят одинаковую сумму. Депутаты предлагают другую схему: платить нужно за интенсивность использования транспортного средства и полагают, что такой подход был бы более справедливым.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов указал, что отмена транспортного налога в России может привести к проблемам финансирования регионов. Он напомнил, что в разных субъектах страны транспортный налог составляет 30 и более процентов от всех средств, которые тратят на строительство, ремонт и содержание дорог.

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      Платон Щукин
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