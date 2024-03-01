В Госдуме высказались о возможности отмены транспортного налога в России

Депутат Ефимов выступил против отмены транспортного налога в России

Отмена транспортного налога в России может привести к проблемам финансирования регионов, считает член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. О возможности реализации таких инициатив он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Ефимов отметил, что в разных субъектах страны транспортный налог составляет 30 и более процентов от всех средств, которые тратят на строительство, ремонт и содержание дорог.

«Если убрать эти 30 процентов, то кто это восполнит? Значит, не будут строиться дороги в населенных пунктах, значит, не будет обслуживания, и там вообще дороги развалятся. Вот вопрос в чем. Выйти с идеей — простое дело, а вот комплексно посмотреть, что дальше будет? А дальше, я говорю, мы лишимся около 30, а то и более процентов средств в каждом регионе на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог», — заявил Ефимов.

Законопроект о полной отмене транспортного налога в России разработали депутаты от фракции ЛДПР, сообщил ТАСС со ссылкой на текст документа. Авторы инициативы мотивировали это тем, что «транспортный налог представляется чрезмерным в системе иных налогов и сборов РФ и влечет многократное налогообложение, учитывая в том числе акцизы на топливо».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Госдума и правительство проработают новую систему налогообложения.

