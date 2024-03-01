В Кремле рассказали о проработке новой налоговой системы в России

Песков: Госдума и правительство проработают новую систему налогооблажения

Очертания новой налоговой системы России станут более понятны после ее детальной проработки в Госдуме и правительстве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что глава государства Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о модернизации налоговой системы. Сейчас, по словам Пескова, будет происходить проработка специалистами.

«Путин концептуально сказал о своем видении и попросил подумать и проработать эту тему Государственную думу и правительство. Поэтому будем исходить из того, что уже в самое ближайшее время какие-то контуры и очертания этого президентского мировоззрения мы увидим — по итогам проработки в Думе и в правительстве», — заявил представитель Кремля.

В ходе послания Путин заявил, что в России необходимо продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону граждан с высокими корпоративными и личными доходами. Президент предложил ввести дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения.