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06:23, 19 марта 2024Россия

В России предложили расширить перечень информации о гражданах в единой базе

Правительство предложило расширить перечень информации о россиянах в единой базе

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Правительство России предложило расширить перечень данных единого ресурса сведений о гражданах страны. Об этом сообщает РБК.

В перечень предлагается включить социально значимые сведения, данные о виде на жительство за рубежом, а также информацию о дактилоскопии для мигрантов. Правительством были разработаны соответствующие поправки в законопроект «О внесении изменений в статье 8 и 14 закона «О едином федеральном информационном регистре», который приняли в первом чтении в июне прошлого года.

Отмечается, что поправки правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела на заседании в понедельник, 18 марта.

Ранее Минтруд предложил закрепить за мигрантами, приехавшими в Россию по оргнабору, работу по определенному профилю. При несоблюдении этого условия министерство предложило выдворять иностранцев. Согласно инициативе, если мигранты откажутся работать на пригласивших их предприятиях, от они будут обязаны выехать из России в течение 15 дней.

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      Марина Совина
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