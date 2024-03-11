В России захотели выдворять из страны мигрантов за несоблюдение одного условия

Минтруд предложил выдворять мигрантов за работу не по профилю

Минтруд предложил закрепить за мигрантами, приехавшими в Россию по оргнабору, работу по определенному профилю. При несоблюдении этого условия министерство предложило выдворять иностранцев, говорится в тексте документа, о разработке которого сообщают «Известия».

Согласно документу, если мигранты откажутся работать на пригласивших их предприятиях, от они будут обязаны выехать из России в течение 15 дней. Также законопроект предусматривает, что для получения работы иностранцам придется получить документ, дающий им право на работу в конкретной организации.

В Госдуме поддержали инициативу и предложили оставить в России только целевую систему набора мигрантов. Там заявили, что политика государства в вопросе привлечения мигрантов должна основываться на основании запроса на трудовые ресурсы.

В Госдуме захотели ужесточить требования для получения российского гражданства. Авторы инициативы предложили продлить обязательный для получения вида на жительство и гражданства срок проживания в России. Также законопроект предусматривает ужесточение процедуры получения российского гражданства на основании брака с гражданином России и наличия общего ребенка.