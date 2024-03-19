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03:39, 19 марта 2024Мир

В России предрекли ядерную войну из-за безответственной риторики Франции

Полянский: риторика Франции рискует ввергнуть мир в пучину ядерной войны
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предрек ядерную войну из-за «безответственной риторики» Франции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, условия использования ядерного оружия четко прописаны в ядерной доктрине. Он подчеркнул, что Россия неукоснительно ее придерживается.

Полянский обвинил министра обороны США Ллойда Остина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в разжигании ядерной риторики. Он также выразил сожаление, что в их адрес не прозвучало ни слова осуждения.

«Видим и нарастание безответственной риторики в Париже, рискующей ввергнуть мир в пучину ядерной войны», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин допустил применение ядерного оружия лишь в том случае, если возникнет угроза существованию государства, его суверенности или независимости. Однако, по его словам, применять этот тип вооружений в ходе специальной военной операции (СВО) никогда не было необходимости.

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      Марина Совина
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