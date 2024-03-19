Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:13, 19 марта 2024Россия

В России выросла заболеваемость ОРВИ

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ почти на девять процентов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России за минувшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла почти на 9 процентов. Об этом сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале.

По его информации, в стране зафиксировали около 738 тысяч случаев заболевания ОРВИ, среднероссийские показатели заболеваемости превышены в 49 регионах.

«Свыше 16 процентов заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. На остальные регионы страны приходится около 84 процентов», — сообщили в федеральной службе.

Там добавили, что в России на 5 процентов выросла заболеваемость COVID-19, число выявленных за семь дней случаев составило более 24 тысяч. В стране циркулирует вариант омикрон, ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

Заболеваемость ОРВИ растет в России не первую неделю. Так, 5 марта Роспотребнадзор сообщал, что число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 5,6 процента по сравнению с предыдущей неделей.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура требует вернуть государству 13 участков в Барвихе. Среди собственников — шесть российских миллиардеров

      Россиянин отправился в джунгли одной из самых опасных стран мира и пропал

      В Киеве ремонтом метро за 3,5 миллиарда рублей займется компания балерины

      Раскрыто число погибших и раненых при обстрелах Белгородской области за неделю

      МИД Молдавии объявил сотрудника посольства России персоной нон грата

      Россиян предупредили об изменениях в правилах приемки квартир в новостройках

      Военнопленный рассказал о работе украинской медкомиссии

      Стало известно о возможном визите Путина в Китай

      Глава Гагаузии допустила аресты неугодных Кишиневу политиков

      Американский миллиардер заявил о пугающем умственном состоянии Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше