В России выросла заболеваемость ОРВИ

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ почти на девять процентов

В России за минувшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла почти на 9 процентов. Об этом сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале.

По его информации, в стране зафиксировали около 738 тысяч случаев заболевания ОРВИ, среднероссийские показатели заболеваемости превышены в 49 регионах.

«Свыше 16 процентов заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. На остальные регионы страны приходится около 84 процентов», — сообщили в федеральной службе.

Там добавили, что в России на 5 процентов выросла заболеваемость COVID-19, число выявленных за семь дней случаев составило более 24 тысяч. В стране циркулирует вариант омикрон, ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

Заболеваемость ОРВИ растет в России не первую неделю. Так, 5 марта Роспотребнадзор сообщал, что число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 5,6 процента по сравнению с предыдущей неделей.