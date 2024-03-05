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14:08, 5 марта 2024Россия

В России выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19

Роспотребнадзор сообщил об увеличении заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России за неделю выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

По их данным, число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 5,6 процента по сравнению с предыдущей неделей.

«16,6 процента заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на три субъекта — Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. 83,4 процента приходится на остальные регионы страны», — говорится в сообщении.

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Заболеваемость COVID-19 выросла на 2,1 процента. За неделю зарегистрировано более 26 тысяч случаев заражения коронавирусом, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что COVID-19 выдохся. По его словам, на данный момент не появилось каких-либо новых штаммов, которые могли бы вызвать пандемию.

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