В российском госпитале у 21-летнего добровольца трижды не заметили пулю в ноге

V1.ru: в Волгограде у участника СВО трижды не заметили пулю в ноге в госпитале

В Волгограде у 21-летнего бойца, который отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО), трижды не заметили пулю в ноге в местном госпитале. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Россиянин пояснил, что получил тяжелое ранение во время одного из штурмов. «У меня нога сжалась. В ней остался осколок от пули — то есть часть вылетела, а наконечник остался у меня в кости там внутри. Мне его не вытащили», — рассказал участник СВО.

Когда военнослужащего отправили в отпуск в декабре 2023 года, он приехал в Волгоград и попросил провести военно-врачебную комиссию (ВВК). Но медики ничего не нашли. Тогда парень обратился в частную клинику, где сделал снимок ноги.

Выяснилось, что из-за пули кости в ноге у бойца не срастаются. Несмотря на это, в госпитале его отказываются оперировать. Мужчина признался, что военные медики закрывают глаза на его состояние здоровья и отправляют обратно в зону боевых действий.

С похожей проблемой столкнулся и 36-летний мобилизованный из Волгограда. Его заставляли выполнять боевые задачи с костылем и осколками в руке. В военной поликлинике, по словам мужчины, ему объявили, что не верят диагнозам из частных клиник, поскольку он якобы мог их купить.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону раненый военный начал продавать семейные драгоценности ради операции.