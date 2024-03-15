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09:50, 15 марта 2024Россия

Раненный на СВО боец был вынужден продать семейные драгоценности ради операции

На Дону боец СВО с ранением начал распродавать драгоценности семьи ради операции

Фото: Unsplash

В Ростове-на-Дону раненый участник специальной военной операции начал продавать семейные драгоценности ради операции. Об этом сообщает издание 161.RU.

По информации издания, россиянин служил в отряде «Шторм-Z», вступив в него в колонии. Мужчина утверждает, что условия контракта не соответствовали устным обещаниям вербовщиков. В частности он заявил, что вместо обещанных 3 миллионов рублей за ранение в документе предполагалась выплата лишь 300 тысяч.

Когда боец в ходе боевых действий был ранен, его отправили в больницу. После этого, по его словам, начисление зарплаты прекратилось, выплаты военнослужащий тоже не дождался. На операцию по замене лучевой кости мужчина копит деньги самостоятельно.

Ранее в Калининградской области другой участник спецоперации ушел домой из больницы, устав от лечения. Перед этим мужчина около года провел в госпиталях.

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      Алан Босиков
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