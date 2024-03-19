В Румынии назвали итоги выборов в РФ доказательством поддержки россиянами СВО

Публицист Кристою: проголосовавшие на выборах за Путина россияне поддержали СВО

Россияне, которые проголосовали на выборах президента в подавляющем большинстве за Владимира Путина, выразили поддержку спецоперации на Украине. Граждане страны доказали отрыв западной пропаганды от действительности, рассказал в видеоблоге румынский публицист Ион Кристою, пишет ТАСС.

«В результате этого впечатляющего голосования Владимир Путин получил от российского народа мандат на то, чтобы идти до конца в войне с Украиной и Западом», — отметил эксперт.

Публицист объяснил, что россияне сделали свой выбор «после двух лет введенных коллективным Западом санкций и разнузданной пропаганды», когда в ряде стран рассказывали, что РФ якобы находится в международной изоляции.

Действующий президент России Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах главы государства по итогам обработки 100 процентов протоколов. Для Путина этот срок на посту лидера страны станет пятым по счету.

18 марта Владимир Путин встретился с кандидатами в президенты России — вице-спикером Госдумы от партии «Новые люди» Владиславом Даванковым, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и представителем КПРФ Николаем Харитоновым. По словам Путина, все кандидаты прошли в ходе избирательной кампании свой путь.