В Швеции осадили возмущенного шуткой про украинок в публичных домах посла

Aftonbladet: возмущенного шуткой про украинок в публичных домах посла осадили

Посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк сильно возмутился шутке про работающих в публичных домах украинок, прозвучавшей в юмористическом шоу «Иммигранты — шведам» телеканала SVT. Однако дипломата с его претензиями резко осадили, пишет газета Aftonbladet.

Одна из составляющих шоу — его участники должны угадать, говорят ли жюри правду или ложь, произнося утверждения о представителях разных культур и народов. В одном из выпусков ведущий спросил участницу, писательницу и журналистку Элаф Али, кто, по ее мнению, чаще всего получал вид на жительство в Швеции в 2022 году.

Али предположила, что это были граждане Украины. «Но это не так заметно, ведь они светловолосые и сливаются с окружающими. Поэтому украинок чаще всего можно встретить в публичных домах», — пошутила она.

Эта фраза и вызвала гнев украинского посла. В своих соцсетях он призвал журналистку извиниться, а телеканал — принять меры и не допускать подобных инцидентов. В ответ ответственный редактор передачи Кристина Хилль заявила, что шоу призвано высмеивать стереотипы о народах и культурах и такая реплика одной из его участниц была задумана, как шутка. Она отметила, что публика поняла и приняла этот юмор, а SVT не вправе с этим бороться.

Али также отвергла критику Плахонюка. «Вообще, бывают шутки и гораздо грубее, и думать, что у какого-то народа от них будет неприкосновенность — нелепо. Такое чувство, что людям лень включить мозг и немного подумать», — высказалась писательница в соцсетях.

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