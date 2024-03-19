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13:46, 19 марта 2024Мир

В США оценили готовность Запада к боям уровня конфликта на Украине

Business Insider: Запад не готов вести такие сложные бои, как на Украине

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Подполковник американской армии в отставке Алекс Вершинин в разговоре с Business Insider признал, что западные военные не готовы вести такие сложные бои, как те, что проходят на территории Украины.

«Западные военные не готовы к такого рода боям, и, возможно, им придется изменить стратегию, механизм управления ресурсами и процесс обучения», — сказано в сообщении.

По словам Вершинина, Запад делает ставки на короткие и маневренные столкновения, стараясь избегать «борьбы на истощение», которая требует времени, иногда и нескольких лет. Украинский конфликт показал, как важно быстро пополнять истощенные силы и уметь компенсировать высокие потери на поле боя, продолжил эксперт, отметив, что Россия успешно с этим справляется. Киев, в свою очередь, сталкивается с острой нехваткой живой силы.

Кроме того, Западу грозят кадровые проблемы, так как армии НАТО делают ставку на профессиональный и опытный младший командный состав, заменить который после выбывания с поля боя непросто, отметил Вершинин.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис признал, что поддержка Украины Вашингтоном не сможет остановить продвижения Вооруженных сил России.

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