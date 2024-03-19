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12:37, 19 марта 2024Мир

В США рассказали о значении победы Путина на выборах

Экс-разведчик США Риттер: переизбрание Путина показало веру россиян в систему

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Переизбрание президента России Владимира Путина по итогам президентских выборов показало, что граждане России доверяют государственной системе страны. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Это значит, что они [граждане России] верят в российскую систему. Это было не просто голосование за Путина, это было голосование за Россию и российскую систему, за российское государство, за российский народ, это было голосование за будущее», — заявил Риттер, комментируя результаты выборов.

Экс-разведчик также отметил «исторически высокую» явку в 74 процента, для сравнения упомянув, что в выборах президента США в 2020 году приняли участие 66 процентов американцев.

Ранее депутат бундестага ФРГ Штеффен Котре призвал Германию не вмешиваться во внутренние дела России в связи с прошедшими выборами и заявил, что давление со стороны Запада сплотило россиян вокруг действующего главы государства.

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