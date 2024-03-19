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09:43, 19 марта 2024Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о продвижении ВС России в Работино

Рогов: ВС России улучшили позиции в Работино Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России с боями улучшили позиции в населенном пункте Работино Запорожской области. О продвижении рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска, продвигаясь вперед, улучшили позиции в центре Работино. Ожесточенные бои продолжаются», — сообщил он.

За прошедшие сутки российские силы отбили несколько украинских атак в самом селе и его окрестностях.

О закреплении ВС России в центре Работино Рогов рассказал 16 марта. «Российские подразделения контролируют южную часть села и уже закрепились в центре», — подчеркнул он.

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      Алевтина Запольская
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