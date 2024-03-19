В Запорожской области сообщили о продвижении ВС России в Работино
Рогов: ВС России улучшили позиции в Работино Запорожской области
Вооруженные силы (ВС) России с боями улучшили позиции в населенном пункте Работино Запорожской области. О продвижении рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Наши войска, продвигаясь вперед, улучшили позиции в центре Работино. Ожесточенные бои продолжаются», — сообщил он.
За прошедшие сутки российские силы отбили несколько украинских атак в самом селе и его окрестностях.
О закреплении ВС России в центре Работино Рогов рассказал 16 марта. «Российские подразделения контролируют южную часть села и уже закрепились в центре», — подчеркнул он.