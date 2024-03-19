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16:05, 19 марта 2024Бывший СССР

Венгр пытался продать украинку в сексуальное рабство в Камбоджу

ГПСУ: Венгр пытался вывезти украинку в Камбоджу для сексуальной эксплуатации

Кадр: Telegram-канал «ДПСУ | Держприкордонслужба»

На Украине задержали жителя Венгрии, пытавшегося вывезти украинку для сексуальной эксплуатации за границей. Об этом в Telegram сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

По информации пограничников, иностранец познакомился с 27-летней женщиной в социальных сетях. В ходе общения он узнал, что она находится в трудном жизненном положении, в связи с чем решил продать ее в сексуальное рабство и склонить к работе в борделях Камбоджи.

Сотрудники ГПСУ задержали злоумышленника во время переправки девушки за границу. Пограничники также изъяли у фигуранта деньги, банковские карты, черновые записи и машину, на которой он хотел выехать с украинкой за рубеж. В настоящее время правоохранители проводят следственные мероприятия в отношении подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Германии украинка вонзила нож в приютившего ее немца. 52-летняя женщина расправилась с мужчиной, так как не хотела съезжать с его квартиры.

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      Екатерина Грищенко
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