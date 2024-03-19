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13:43, 19 марта 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин лежал у подъезда с 12 тротиловыми шашками и попал на видео

На Кубани полиция задержала пьяного мужчину с 12 тротиловыми шашками

На Кубани лежащий у подъезда пьяный мужчина оказался хозяином незаконного арсенала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД. Ведомство предоставило оперативное видео из его дома.

На кадрах видны росгвардейцы, осматривающие жилище задержанного. Показаны тротиловые шашки, обрез винтовки Мосина и патроны различного калибра.

В Белоглинском районе жильцы дома сообщили в дежурную часть о неизвестном, рядом с которым на ступенях находилось 12 тротиловых шашек. На место прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники Росгвардии. Полицейские эвакуировали жителей дома, осмотрели место и изъяли взрывчатые вещества.

В ходе проверки силовики выяснили, что 44-летний мужчина приобрел тротиловые шашки у своего 32-летнего знакомого. В доме продавца оперативники изъяли еще обрез винтовки Мосина и 285 патронов.

Следователь возбудил в отношении обоих задержанных уголовные дела о незаконном обороте взрывчатых веществ.

15 марта сообщалось, что в ДНР сотрудники ФСБ нашли схрон с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin. Тайник был оборудован в разрушенном доме под Волновахой. Сейчас правоохранители ищут причастных к незаконному обороту оружия и участию в диверсионно-террористической деятельности в интересах спецслужб Украины.

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      Любовь Ширижик
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