«Википедию» вновь оштрафовали за отказ удалить запрещенную информацию

Суд оштрафовал «Википедию» на 3 млн руб. за отказ удалить запрещенную информацию

Таганский суд Москвы вновь оштрафовал Wikimedia Foundation, которой принадлежит «Википедия», на три миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию, передает РИА Новости.

«Wikimedia Foundation, Inc. назначено наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей», — говорится в материале. Собеседник агентства не уточнил, о какой именно информации идет речь.

Организацию Wikimedia Foundation неоднократно штрафовали за нарушение российских законов. Весной Роскомнадзор сообщил, что ресурс отказался удалять десятки материалов, которые содержат запрещенную в России информацию.

