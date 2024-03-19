Внедрение цифрового рубля призвали ускорить

Силуанов призвал ЦБ и Казначейство ускорить работу по внедрению цифрового рубля

Федеральное казначейство России и Центробанк должны ускорить в 2024 году работу по внедрению цифрового рубля. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, его слова приводит официальный Telegram-канал ведомства.

Министр финансов отметил, что в этом году необходимо сделать платежи для граждан и клиентов быстрее и дешевле. Для этого работы по внедрению цифровой валюты должны быть ускорены, также важно расширить использование системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир», сказал Силуанов.

Глава Минфина также призвал развивать современные цифровые инструменты, с помощью которых возможно будет не только осуществлять исполнение федерального бюджета, но и проследить за использованием каждого бюджетного рубля.

Ранее Банк России предложил сделать обязательным прием оплаты через СБП и цифровыми рублями. Регулятор подготовил соответствующие поправки в закон о защите прав потребителей и внес их на рассмотрение профильных ведомств. Согласно документу, сначала обязанность предлагается распространить на крупных продавцов с выручкой более 30 миллионов рублей за прошлый календарный год.