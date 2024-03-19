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11:57, 19 марта 2024Бывший СССР

Военнопленный рассказал о работе украинской медкомиссии

Пленный ВСУ: медкомиссия проходит за две-три минуты, жаловаться не получится

Фото: Omar Marques / Getty Images

Во время мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) медкомиссия проходит быстро, жаловаться на болезнь не получится. Об этом рассказал украинский военнопленный, передает РИА Новости.

«Медкомиссия проходила очень быстро. Скажем так, две-три минуты — и все пройдено, там особо никто не прислушивался, даже пожаловаться на болячки практически шансов не было», — сказал он.

По его словам, сотрудники военкомата ведут себя нагло, забирают на фронт в любом месте, закручивают руки и засовывают в машины. Пленный подчеркнул, что многие бойцы ВСУ хотят просто вернуться домой и забыть все.

В марте пленный украинский военный рассказал, что мужчин хватают на улице в людных местах и забирают у них паспорта. «Много было случаев, когда людей просто взяли [по пути домой с работы]», — сообщил он.

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      Кристина Есикова
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