Пленный ВСУ: медкомиссия проходит за две-три минуты, жаловаться не получится

Во время мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) медкомиссия проходит быстро, жаловаться на болезнь не получится. Об этом рассказал украинский военнопленный, передает РИА Новости.

«Медкомиссия проходила очень быстро. Скажем так, две-три минуты — и все пройдено, там особо никто не прислушивался, даже пожаловаться на болячки практически шансов не было», — сказал он.

По его словам, сотрудники военкомата ведут себя нагло, забирают на фронт в любом месте, закручивают руки и засовывают в машины. Пленный подчеркнул, что многие бойцы ВСУ хотят просто вернуться домой и забыть все.

В марте пленный украинский военный рассказал, что мужчин хватают на улице в людных местах и забирают у них паспорта. «Много было случаев, когда людей просто взяли [по пути домой с работы]», — сообщил он.