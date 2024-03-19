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15:38, 19 марта 2024Культура

Волочкова восстановила сломанную ее фанатами дверь в театре

Волочкова восстановила дверь в театре, которую сломали ее поклонники

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Народная артистка России, балерина Анастасия Волочкова восстановила дверь в театре «Золотое кольцо», которую сломали ее поклонники во время спектакля «Одержимость». Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Танцовщица рассказала, что устранением всех неполадок ее команда занималась до пяти утра. «Спасибо моей команде и поклонникам тоже спасибо за такой ажиотаж. Поклонники ломают двери на моих выступлениях не впервые», — добавила артистка.

Ранее Волочкова рассказала, что инцидент произошел из-за большого количества желающих попасть на ее постановку, а также отметила, что не в первый раз сталкивается с подобной ситуацией.

«Но это очень священный театр "Золотое кольцо". И к завтрашнему дню эти двери будут восстановлены. Главное. Вам понравилось шоу? Это вопрос к тем, кто присутствовал. Придется повторить на бис», — отметила Волочкова, извинившись перед поклонниками, которым не удалось попасть на спектакль.

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