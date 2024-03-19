Врач назвал необычный симптом дефицита витамина B6

Эндокринолог Савенко: при дефиците витамина B6 у человека возникают язвы во рту

При дефиците витамина B6 может ухудшиться здоровье полости рта, рассказала эндокринолог Вероника Савенко. Этот необычный симптом недостатка витамина она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, B6 не синтезируется в организме человека, этот витамин может только поступать с пищей. «Симптомы дефицита В6: раздражительность, депрессия, спутанность сознания, воспаление языка (глоссит), трофические нарушения в виде язв на коже или язв во рту (стоматит), язвы кожи в углах рта (ангулярный стоматит)», — перечислила Савенко.

Эндокринолог также отметила, что при депрессиях, которые могут возникать у женщин во время менопаузы, врач также может назначить дополнительный прием препаратов B6.

Этот витамин, уточнила Савенко, в значительных количествах содержится в мясе, говяжьих почках и печени, треске и тунце, желтке куриных и перепелиных яиц. Кроме того, добавила врач, этот витамин есть в фундуке, грецком и кедровом орехах, миндале и в плодах макадамии.

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