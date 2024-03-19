Врачи раскрыли способ не переедать

Врач Городокин посоветовал россиянам вставать из-за стола «немножко голодными»

Терапевт Елена Малышева и гастроэнтеролог Игорь Городокин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли способ не переедать. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что реальный объем желудка — один стакан. «Если вы не можете сориентироваться, большая у вас порция или маленькая, засуньте все в этот стаканчик, вы выложите на тарелку, вы удивитесь, как это много, и вам этого хватит», — объяснила врач.

Городокин посоветовал россиянам вставать из-за стола «немножко голодными». «Через 15-20 минут мозг получит сигнал, что желудок наполнен, и у вас будет ощущение сытости. Но не нужно есть до ощущения сытости», — рекомендовал гастроэнтеролог.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург порекомендовал всем, кто желает избавиться от лишнего веса, пить смузи из фруктов и овощей перед приемами пищи. По словам врача, это поможет избежать переедания.