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11:44, 19 марта 2024Экономика

Выдачи автокредитов в России взлетели

НБКИ: число выданных автокредитов в России достигло 104,5 тысячи в феврале

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам февраля суммарное число выданных в России автокредитов достигло рекордной за три года отметки более чем в 104 тысячи займов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Анализ велся, исходя из сведений о трех тысячах кредиторов. За последний месяц зимы в России выдали в общей сложности 104,5 тысячи займов на покупку новых автомобилей и машин с пробегом, уточнили эксперты.

В последний раз столь высокие показатели на отечественном рынке фиксировались в апреле 2021 года. Тогда в России на подобные цели выдали 107,6 тысячи автокредитов, резюмировали аналитики.

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В сравнении с январским показателем февральский вырос на 29,1 процента. В первый месяц 2024 года в стране выдали 80,9 тысячи автокредитов. Таким образом, за месяц число одобренных займов увеличилось на 23,6 тысячи единиц.

Лидером по темпам прироста среди всех российских регионов оказалась Республика Татарстан (плюс 41,9 процента). В топ-3 по увеличению числа выданных автозаймов также вошли Чувашия (плюс 40,4 процента) и Ставропольский край (плюс 40,1 процента), заключили в НБКИ.

Число выданных в России автозаймов растет не первый год. Autonews со ссылкой на исследование банка ВТБ сообщило, что в январе-ноябре 2023-го россияне набрали автокредитов на сумму более 1,4 триллиона рублей. При этом объем оформленных за этот период времени займов вдвое превысил показатели прошлого года и на 27 процентов превзошел результаты 2021-го.

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      Анатолий Акулов
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