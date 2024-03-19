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10:27, 19 марта 2024Экономика

Заработали изменения закона о выплатах вкладчикам лишившихся лицензии банков

Вкладчики банков получили возможность оформлять страховое возмещение онлайн

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Вкладчики лишившихся лицензии банков с 19 марта получили возможность подавать заявления о выплате страхового возмещения в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в удаленном формате, получая выплаты сразу на карту «Мир». Это следует из заработавших в России соответствующих норм закона.

В документе отмечается, что выплату теперь можно запросить через портал «Госуслуги», используя усиленную квалифицированную или усиленную неквалифицированную электронную подпись, а на сайте АСВ это можно сделать только с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи вкладчика. Гражданам при этом не нужно будет представлять документы, удостоверяющие личность.

Ранее подать заявление на возмещение страховки по вкладу и счетам можно было только после личного обращения с паспортом в банк-агент, назначенный АСВ для выплаты компенсации.

На данный момент в России ведутся выплаты вкладчикам лишившегося лицензии Киви Банка. По данным на 15 марта, им было выплачено 75 процентов всей страховой ответственности. Возмещение в банке-агенте, которым стал Банк Уралсиб, уже получили 6,9 тысячи физических и юридических лиц.

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      Дмитрий Воронин
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