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15:37, 19 марта 2024Наука и техника

Заражение вирусом впервые наблюдали в реальном времени

Science Advances: впервые наблюдалось заражение вирусом отдельной клетки

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Ученые Университета штата Монтана впервые наблюдали в реальном времени, как отдельные клетки реагируют на вирусную инфекцию. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В ходе эксперимента специалисты создавали гелевые шарики диаметром 100 микрометров, внутри которых в течение недели выращивали нервные клетки. После этого путем капельной микрофлюидики гель и определенное количество вирусов эмульгировались в капли для последующей одноклеточной инфекции. В качестве вирусных агентов использовали вирусы простого герпеса первого типа (ВПГ-1).

Течение инфекции визуализировали с помощью рекомбинантного репортерного вируса, экспрессирующего два флуоресцентных белка. Вирус также заражал клетки и реагировал на присутствие ВПГ-1 экспрессией белков, которые в зависимости от стадии инфекции флуоресцировали либо желтым, либо красным цветом.

Когда вирус заражал клетку, она выглядела желтой, а когда начинал размножаться, клетка начинала светиться красным. Хотя большинство клеток пожелтели, не все из них стали красными, а это означает, что некоторые клетки эффективно останавливали репликацию вируса. Это во многим зависело от изначальной дозы: чем большему количеству вирусов подвергалась клетка, тем раньше начиналась репликация.

По словам авторов, новые методы культивирования клеток и заражения микрофлюидным методом обеспечивают основу для будущих вирусологических и нейробиологических исследований.

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      Александр Еникеев
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