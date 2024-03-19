Женщина бежала из охваченной войной страны и родила ребенка в самолете

Женщина родила на рейсе Aeromexico и получила 90 бесплатных полетов для ребенка

Бежавшая из охваченной войной страны — Гаити — женщина родила в самолете Aeromexico и получила 90 бесплатных рейсов для сына. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 42-летняя гаитянка Вилен Тулус направлялась из Мехико в пограничный город Сьюдад-Хуарес вместе с мужем и сыном. Там они собирались встретиться с иммиграционным агентом, чтобы обсудить предоставление убежища в США. Спустя 20 минут после взлета женщина почувствовала, что роды начались, и сообщила об этом членам экипажа.

На помощь Тулус пришла находившаяся на борту врач Летисия Оливарес. После приземления мать и ребенка встретили медработники. Новорожденного отправили в отдельную больницу для специализированной помощи в случае осложнений. Компания Aeromexico, отмечающая в 2024 году свое 90-летие, подарила мальчику 90 бесплатных полетов.

Ранее пассажирка авиакомпании Air Canada преждевременно родила на борту самолета, летящего с карибского острова Сент-Люсия в Торонто. Бортпроводники поняли, что женщина рожает, и обратились за помощью к присутствовавшим на борту врачам. Под их присмотром роды прошли благополучно.