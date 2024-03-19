Женщина выиграла 277 миллионов рублей в лотерею и забыла о билете

UPI: в США женщина выиграла три миллиона долларов в лотерею и забыла о билете

Жительница США сорвала куш в лотерею и едва не потеряла выигрышный билет. Об этом сообщает UPI.

Мелена Хилл из города Портсмут, штат Вирджиния, купила лотерейный билет в январе. После этого она вернулась домой, положила его на тумбочку и забыла о нем.

Женщина вспомнила о билете лишь через пять недель после розыгрыша. Когда она проверила результаты, то обнаружила, что стала обладательницей трех миллионов долларов (277,6 миллиона рублей). «В моем животе появились бабочки. Я немного вскрикнула», — вспоминает свои эмоции Хилл.

Победительница не сообщила, на что планирует потратить крупный денежный приз.

Ранее сообщалось, что жительница США выиграла в лотерею 1,4 миллиона долларов благодаря тому, что выбрала в качестве чисел для розыгрыша дату рождения одного из детей. Победительница не уточнила, как собирается потратить свалившиеся на нее деньги.

