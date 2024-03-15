Женщина разбогатела на 128 миллионов рублей благодаря дате рождения ребенка

Жительница США выиграла $1,4 млн благодаря дате рождения одного из детей

Жительница США из штата Иллинойс выиграла в лотерею 1,4 миллиона долларов (около 128 миллионов рублей), благодаря тому, что выбрала в качестве чисел для розыгрыша дату рождения одного из детей. Об этом сообщает People.

Многодетная мать, которая предпочла не называть своего имени, рассказала, что и раньше время от времени использовала даты рождения детей, играя в лотерею. Однако это ни разу не приносило ей удачи до последнего времени. Более того, женщина узнала, что разбогатела, после очень тяжелой ночи.

«Ребенок проснулся в слезах, а когда я его наконец снова уложила, не смогла заснуть сама. Чтобы скоротать время, я открыла приложение лотереи на телефоне, и оно показало выигрыш в 1,4 миллиона. Я просто поверить не могла. Какое-то безумие», — поделилась радостными воспоминаниями американка.

Женщина не стала раскрывать, кто именно из отпрысков принес ей успех, однако лотерея опубликовала победивший набор чисел: 6-8-16-17-20. Победительница не уточнила, как собирается потратить свалившиеся на нее деньги.

Ранее сообщалось, что жительница США получила в подарок от мужа лотерейный билет и выиграла крупную сумму. Мужчина по имени Джеймс из города Конуэй, штат Арканзас, подарил билет жене 29 февраля, незадолго до ее дня рождения.

