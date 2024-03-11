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11:07, 11 марта 2024Из жизни

Подарок мужа на день рождения принес жене неожиданное богатство

В США женщина получила лотерейный билет в подарок от мужа и сорвала куш

Фото: Waldemar / Unsplash

Жительница США получила в подарок от мужа лотерейный билет и выиграла крупную сумму. Об этом сообщает Arkansas Scholarship Lottery.

Мужчина по имени Джеймс из города Конуэй, штат Арканзас, подарил билет жене 29 февраля, незадолго до ее дня рождения. Спустя несколько дней женщина решила проверить результаты розыгрыша и неожиданно обнаружила, что скромный подарок мужа принес ей богатство. Супруги сорвали куш в размере 25 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей). Женщина сразу сообщила Джеймсу радостную новость, однако он ей не поверил. Он убедился, что билет оказался выигрышным, только когда самостоятельно проверил результаты розыгрыша.

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Супруги рассказали, что этим летом они будут присматривать за щенком своих внуков, поэтому планируют потратить выигрыш на новый забор. «Нельзя допустить, чтобы маленький пушистый малыш сбежал», — говорит жена Джеймса. Пара также намерена продолжать играть в лотерею и уже купила билеты на следующий розыгрыш.

Ранее сообщалось, что жительница США выиграла в лотерею благодаря напоминанию мужа. После покупки билета она отложила его и забыла о нем на несколько месяцев.

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      Алиса Удовик
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