Женщина внезапно разбогатела на 12 миллионов рублей благодаря мужу

В США женщина выиграла в лотерею и забыла о билете на несколько месяцев

Жительница США выиграла в лотерею благодаря напоминанию мужа. Об этом сообщает Washington's Lottery.

Женщина из города Линвуд, штат Вашингтон, купила лотерейный билет по пути домой с работы. После покупки она отложила его и забыла о нем на несколько месяцев. Американка не вспомнила бы о билете, если бы о нем ей не напомнил муж.

Женщина сразу отправилась к торговому автомату, чтобы проверить билет. Она отсканировала его и увидела на экране просьбу обратиться в офис лотереи. Вскоре она узнала, что разбогатела на 135 тысяч долларов (12,4 миллиона рублей).

Победительница сразу рассказала о радостном событии своей семье. Денежный приз она потратила на оплату долгов.

Ранее сообщалось, что житель США сорвал куш в лотерею и едва не потерял выигрышный билет. Он планирует отправиться в отпуск с женой на призовые деньги.

