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14:36, 19 марта 2024Россия

Журналисты проверили работоспособность убежища в Белгороде

Журналистка «Царьграда» Ющенко проверила работоспособность убежища в Белгороде
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Корреспондентка «Царьграда» Дарья Ющенко проверила работоспособность одного из бомбоубежищ, которое было открыто в Белгороде из-за обстрелов города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После раздавшегося сигнала воздушной тревоги журналистке срочно пришлось искать укрытие, которое оказалось рядом. Убежище представляет собой небольшое бетонное строение, вмещающее около 10 человек. Его легко заметить по белому цвету и красной надписи «Укрытие».

Внутри помещения расклеены плакаты, объясняющие порядок действий в случае, что если кто-то пострадал во время обстрела, а также памятки с телефонами экстренных служб. По словам журналистки, люди, с которыми она оказалась в убежище, вели себя спокойно: шутили и разговаривали на отвлеченные темы, коротали время в смартфоне. Горожане привыкли к подобным ситуациям.

«Укрытия в Белгороде реально спасают жизнь. Мы приехали на ж/д вокзал, вышли из авто, и тут началось. Бежишь и молишься, чтобы успеть. Ноги ватные становятся. Забегаешь и выдыхаешь. И кто там говорит, что это фигня и муляж? Укрытие спасает жизнь. Все сделано правильно», — заключила Ющенко.

Отмечается, что стены и крыша убежища способны выдержать прямое попадание снаряда.

Ранее администрация Белгорода заявила, что информация о дефиците продуктов в продовольственных магазинах города не соответствует действительности.

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      Варвара Кошечкина
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