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14:24, 20 марта 2024Силовые структуры

17-летнюю россиянку приговорили к колонии за пропаганду движения «Колумбайн»

Суд на Урале дал 5,5 года колонии 17-летней девушке за пропаганду «Колумбайна»

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд на Урале приговорил к 5,5 года лишения свободы 17-летнюю жительницу Башкирии, пропагандирующую движение «Колумбайн» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Baza.

По данным издания, девушка привлекла внимание правоохранительных органов весной 2023 года. В апреле следователи пришли с обысками по ее месту жительства и изъяли личные дневники и технику, в которых, по данным экспертизы, были найдены противоправные записи.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ, а спустя полгода — по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права администрировать сайты и каналы два года.

Ранее замглавы Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник раскрыл число происшествий в российских школах под влиянием движения «Колумбайн».

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