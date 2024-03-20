50-летняя Хайди Клум показала фото в меховом бюстгальтере

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя манекенщица поделилась черно-белым снимком, где предстала в меховом бюстгальтере на тонких бретелях и с декольте в форме сердца, которое подчеркивало ее бюст. Кроме того, она примерила микроюбку в подобном стиле. При этом знаменитость позировала, заведя одну руку за голову.

Также модель распустила волосы и сделала объемную укладку, а также выбрала в качестве аксессуаров колье и серьги-кольца.

Ранее в марте известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова показала фигуру в откровенном виде и восхитила фанатов. Она снялась в черном бикини, оформленном принтом «в горох» и тонкими завязками.