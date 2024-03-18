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10:15, 18 марта 2024Ценности

58-летняя модель восхитила фанатов фигурой в бикини

58-летняя модель Паулина Поризкова показала фигуру в бикини

Фото: @paulinaporizkov

Известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова показала фигуру в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 58-летняя манекенщица предстала перед камерой в черном бикини, оформленном принтом «в горох» и тонкими завязками. При этом знаменитость продемонстрировала шрамы на теле после операции по замене тазобедренного сустава.

Поклонники оценили внешний вид Поризковой в комментариях под постом, который набрал более 36 тысяч лайков. «Ты выглядишь потрясающе!», «Смотришься невероятно», «Очень красивая как и всегда», «Фантастическая женщина», «Великолепно», — писали они.

В феврале Паулина Поризкова также показала фигуру в откровенном образе. Тогда модель позировала перед камерой, сидя на кровати в лиловом боди на тонких бретелях. При этом наряд был оформлен глубоким декольте, кружевной отделкой и вырезом на спине.

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      Мария Винар
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