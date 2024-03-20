Биржевая стоимость бензина Аи-95 превысила 65 тысяч рублей за тонну

Стоимость бензина Аи-92 на СПбМТСБ поднялась выше 52 тысяч рублей за тонну

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цены на бензин и дизельное топливо обновили максимумы за год, свидетельствуют данные площадки.

Стоимость марки Аи-95 впервые с сентября прошлого года поднялась выше 65 тысяч рублей за тонну, до 65 399 рублей, что на 1,29 процента выше, чем днем ранее. Марка бензина Аи-92 подорожала на 1,25 процента, до 52 505 рублей за тонну.

Летнее дизельное топливо выросло в цене на 0,4 процента, до 66 272 рубля за тонну, межсезонное — на 1,86 процента, до 67 445 рублей, а зимнее — на 0,6 процента, до 66 860 рублей. С начала года они подорожали в полтора раза.

Одной из причин роста цен на топливо могли стать атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). С начала года различные повреждения подтверждали НПЗ в Туапсе, Нижнем Новгороде, Рязани, Новошахтинске и Сызрани. Характер этих повреждений и сроки ремонта официально не объявлялись.

Тем не менее в конце февраля министр энергетики России Николай Шульгинов отмечал, что внеплановые ремонты НПЗ в Нижнем Новгороде (НОРСИ), где без внешнего воздействия вышла из строя установка каталитического крекинга, и Туапсе, по которому ударили БПЛА, займут несколько месяцев.