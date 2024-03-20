Антонов: Запад делает все для превращения Украины в антироссийское государство

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что западные страны делают все возможное, чтобы превратить Украину в антироссийское государство. Об этом он сообщил в интервью американскому журналу Newsweek.

По мнению дипломата, политики и правозащитники Запада не интересуются судьбой простых украинцев. «Недруги делают все, чтобы Украина состоялась как антироссийское государство, продолжающее самоубийственную бойню», — отметил он.

Антонов призвал украинцев оставить иллюзии и понять, что создание «анти-России» грозит захватом страны. По его словам, Москва уверена в достижении целей спецоперации, которые положат конец войне киевских властей против своего народа.

Ранее Антонов заявил о провальном проекте Запада против России. По его мнению, администрация США и дальше продолжит осуществлять обреченный на провал проект «анти-Россия».