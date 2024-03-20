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01:50, 20 марта 2024Мир

Антонов заявил о провальном проекте Запада против России

Посол Антонов: США будут и дальше продолжать провальный проект «анти-Россия»
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Russian Embassy in the USA / Globallookpress.com

Администрация США будет и дальше продолжать обреченный на провал проект «анти-Россия», пытаясь внести раскол в российское общество. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Его комментарий опубликован в Telegram-канале дипломатического ведомства.

По его словам, Запад пытается подорвать легитимность действий высшего руководства России. «Мы не приемлем нравоучения и оскорбительные выпады. Очевидно, что администрация будет и дальше продолжать обреченный на провал проект "анти-Россия"», — подчеркнул он.

Ранее Антонов заявил, что планы западных стран нанести поражение России сорвались. Он отметил, что Россия, особенно за последний год, перестроила экономику, усилила военную мощь и активизировала сотрудничество с большинством государств. В то же время Москва не отказывается от своих целей, главная из которых — формирование основанного на равенстве и соблюдении международного права демократического миропорядка, подчеркнул дипломат.

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      Марина Совина
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