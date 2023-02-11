Посол заявил о срыве планов Запада нанести поражение России

Посол в США Антонов заявил о срыве планов стран Запада нанести поражение России

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что планы западных стран нанести поражение России сорвались. Об этом сообщает РИА Новости.

«На нас ополчился весь западный мир. Однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны», — сказал он на торжественном собрании в российском посольстве по случаю Дня дипломатического работника.

Он отметил, что Россия, особенно за последний год, перестроила экономику, усилила военную мощь и активизировала сотрудничество с большинством государств. В то же время Москва не отказывается от своих целей, главная из которых — формирование основанного на равенстве и соблюдении международного права демократического миропорядка, подчеркнул дипломат.

Ранее Антонов заявил, что Москва не является врагом Вашингтона, несмотря на развязанную против России войну. По его словам, сотрудники дипведоства РФ на американской территории продолжают работу, несмотря на тяжелые условия.

