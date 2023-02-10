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19:18, 10 февраля 2023Мир

Посол в США заявил о развязанной против России войне

Посол РФ в США Антонов: Москва не враг Вашингтона, но против России развязана война

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Москва не является врагом Вашингтона, несмотря на развязанную против России войну. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Мы никогда не были врагами с США. Все, что мы хотим — нормальных отношений, мироустройства на основе принципов неделимости безопасности, чтобы уважались каждые государства, и не было первых и вторых», — высказался дипломат. Он подчеркнул, что сотрудники российского дипведомтсва работают в США в тяжелое время.

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Виктория Кондратьева
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