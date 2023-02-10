Посол в США заявил о развязанной против России войне

Посол РФ в США Антонов: Москва не враг Вашингтона, но против России развязана война

Москва не является врагом Вашингтона, несмотря на развязанную против России войну. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Мы никогда не были врагами с США. Все, что мы хотим — нормальных отношений, мироустройства на основе принципов неделимости безопасности, чтобы уважались каждые государства, и не было первых и вторых», — высказался дипломат. Он подчеркнул, что сотрудники российского дипведомтсва работают в США в тяжелое время.