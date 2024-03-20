Аналитики спрогнозировали колебания рубля на торгах долларом 21 марта

Аналитики спрогнозировали колебания рубля на торгах долларом 21 марта, пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

Колебания в середине дня могут достигать 1-2 рублей, что произойдет, как рассказал директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой, «из-за активности сделок в период расчета фиксинга курса для исполнения квартального фьючерса на пару доллар/рубль».

21 декабря в похожих условиях рубль упал с 90,9 до 92,75 за доллар в течение двух часов, напоминает Полевой.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что после выборов президента ожидает стабильный курс рубля. К тому же на это может повлиять сохранение ключевой ставки Центробанка на нынешнем уровне.