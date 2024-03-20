Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
02:51, 21 марта 2024Экономика

Аналитики спрогнозировали колебания рубля на торгах

Аналитики спрогнозировали колебания рубля на торгах долларом 21 марта
СюжетКурс доллара:

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Аналитики спрогнозировали колебания рубля на торгах долларом 21 марта, пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

Колебания в середине дня могут достигать 1-2 рублей, что произойдет, как рассказал директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой, «из-за активности сделок в период расчета фиксинга курса для исполнения квартального фьючерса на пару доллар/рубль».

21 декабря в похожих условиях рубль упал с 90,9 до 92,75 за доллар в течение двух часов, напоминает Полевой.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что после выборов президента ожидает стабильный курс рубля. К тому же на это может повлиять сохранение ключевой ставки Центробанка на нынешнем уровне.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Харьков снова под обстрелом. Российская армия начала уничтожать в городе базы западных наемников

      Количество опубликованных ударов «Ланцетом» в зоне СВО достигло 1300

      Российское посольство посоветовало Австралии заняться собственными проблемами

      Уволенную из-за порнокарьеры учительницу снова уволили

      Чипированный Маском человек сыграл в шахматы силой мысли

      В США призвали Украину согласиться на переговоры с Россией

      Ряд китайских банков перестали принимать платежи из России в юанях

      На Олимпиаде разрешили заниматься сексом

      Нейросеть «Жириновский» поиздевалась над актером из «Слова пацана»

      В Белом доме назвали цель США на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше