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01:10, 20 марта 2024Мир

Антонов ответил на оценки Западом выборов в России

Антонов: Россию не волнуют ангажированные оценки выборов, идущие от Запада
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Москву не волнуют ангажированные оценки выборов, идущие из недружественных стран, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Об этом пишет ТАСС.

Он ответил на оценки Западом выборов в России. «Нас абсолютно не волнуют ангажированные оценки, идущие из недружественных стран. Тем более что уколы сопровождаются потоком преднамеренной лжи и менторскими нотациями», — подчеркнул дипломат.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал результаты президентских выборов в России. По его словам, реальность состоит в том, что Владимир Путин является президентом России. Он подчеркнул, что Вашингтон будет действовать исходя из этого.

В министерстве иностранных дел (МИД) России заявили об иностранном вмешательстве в процесс голосования. Дипломаты рассказали, что США и ФРГ лидировали в процессе вмешательства в российские выборы.

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      Марина Совина
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