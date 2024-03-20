Антонов ответил на оценки Западом выборов в России

Антонов: Россию не волнуют ангажированные оценки выборов, идущие от Запада

Москву не волнуют ангажированные оценки выборов, идущие из недружественных стран, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Об этом пишет ТАСС.

Он ответил на оценки Западом выборов в России. «Нас абсолютно не волнуют ангажированные оценки, идущие из недружественных стран. Тем более что уколы сопровождаются потоком преднамеренной лжи и менторскими нотациями», — подчеркнул дипломат.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал результаты президентских выборов в России. По его словам, реальность состоит в том, что Владимир Путин является президентом России. Он подчеркнул, что Вашингтон будет действовать исходя из этого.

В министерстве иностранных дел (МИД) России заявили об иностранном вмешательстве в процесс голосования. Дипломаты рассказали, что США и ФРГ лидировали в процессе вмешательства в российские выборы.