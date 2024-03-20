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09:04, 20 марта 2024Путешествия

Артиста арестовали за изнасилование туристки на круизном лайнере

Фото: Clara Margais / Globallookpress.com

Артиста, работавшего на круизном лайнере, арестовали на испанском острове Майорка по подозрению в изнасиловании туристки из Великобритании. Об этом сообщает портал The Olive Press.

33-летняя путешественница сообщила о произошедшем капитану судна, и 27-летнего мужчину, имя которого не называется, задержала служба безопасности. Когда лайнер пришвартовался в городе Пальма в пятницу, 15 марта, офицеры Гражданской гвардии Испании арестовали подозреваемого. Он дал показания в отделении полиции и прошел медицинское обследование.

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Уточняется, что артист предстал перед судом в воскресенье, 17 марта. Он воспользовался законным правом ничего не говорить и был освобожден под залог. Следователи забрали его мобильный телефон, чтобы проверить содержимое.

По словам британки, во время круиза она танцевала с подозреваемым, а позже он принудил ее к сексу.

Ранее итальянского туриста посадили в тюрьму на семь лет за изнасилование хозяйки жилья на Airbnb в Лондоне. Он начал делать женщине расслабляющий массаж, а потом надругался над ней.

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      Алина Черненко
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