Артиста арестовали за изнасилование туристки на круизном лайнере

Артиста, работавшего на круизном лайнере, арестовали на испанском острове Майорка по подозрению в изнасиловании туристки из Великобритании. Об этом сообщает портал The Olive Press.

33-летняя путешественница сообщила о произошедшем капитану судна, и 27-летнего мужчину, имя которого не называется, задержала служба безопасности. Когда лайнер пришвартовался в городе Пальма в пятницу, 15 марта, офицеры Гражданской гвардии Испании арестовали подозреваемого. Он дал показания в отделении полиции и прошел медицинское обследование.

Уточняется, что артист предстал перед судом в воскресенье, 17 марта. Он воспользовался законным правом ничего не говорить и был освобожден под залог. Следователи забрали его мобильный телефон, чтобы проверить содержимое.

По словам британки, во время круиза она танцевала с подозреваемым, а позже он принудил ее к сексу.

Ранее итальянского туриста посадили в тюрьму на семь лет за изнасилование хозяйки жилья на Airbnb в Лондоне. Он начал делать женщине расслабляющий массаж, а потом надругался над ней.

