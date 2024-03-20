Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:31, 20 марта 2024Мир

Байден убрал Москву из списка городов с дешевыми лекарствами

Байден со второй попытки убрал Москву из списка городов с дешевыми лекарствами

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден со второй попытки убрал Москву из списка мест, где лекарства стоят дешевле, чем в США, пишет издание РИА Новости.

Байден рассуждал о дорогостоящих лекарствах в США во время своего обращения «О состоянии союза» в начале марта. Тогда он принялся перечислять города, где препараты дешевле, чем в Америке. В его список случайно попала и Москва, за что президент извинился, но тут же отметил, что даже в российской столице, вероятно, лекарства дешевле.

«Давайте слетаем в Торонто, или в Берлин, или в Лондон, или в Рим, или в любой крупный город Америки. Я достану вам тот же рецепт в этих городах на 40-60 процентов дешевле, чем в аптеке здесь. Это неправильно», — сказал он.

Ранее в США сообщили о раздражении Байдена на своих помощников из-за ограничений. Ассистенты американского лидера стремятся свести к минимуму вероятность казусов.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости

«Снова отказались от своих граждан?» Минобороны Франции отвергло заявления России об отправке военных на Украину

Стало известно о присутствии французских подразделений в зоне спецоперации

Власти Камбоджи нашли новый способ борьбы с танцами на улице

Запад обвинили в превращении Украины в антироссийское государство

В Венесуэле заявили о победе России над Западом на выборах

Байден убрал Москву из списка городов с дешевыми лекарствами

На Украине раскрыли последствия принятия закона о мобилизации

Путин призвал ФСБ поддерживать попавшие под санкции компании в России

Неожиданно потерявшей сексуальный интерес к любимому мужу женщине дали совет

Режиссер снял фильм с собственной матерью в сценах секса

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше