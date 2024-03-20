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23:53, 20 марта 2024Мир

Белый дом запретил вывешивать ЛГБТ-флаг в посольствах США

Bloomberg: Белый дом запретит ЛГБТ-флаги и знамя Конфедерации в посольствах США

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон договорился с Белым домом о запрете на вывешивание любых флагов на территориях американских посольств, кроме официального флага США. Об этом пишет Bloomberg.

Под запрет попадут ЛГБТ-флаги (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено), а также знамя Конфедерации времен гражданской войны в США и флаг с лозунгом экс-президента США Дональда Трампа «Снова сделаем Америку великой». При этом сотрудникам дипмиссий позволят использовать радужные флаги «в личных целях».

В декабре 2023 года стало известно, что помощник сенатора США снимал гей-порно со своим участием в зале заседаний Сената в Вашингтоне. Издание Daily Caller опубликовало снимок, на котором неназванный сотрудник Сената запечатлен обнаженным спиной к объективу. При этом он стоит на четвереньках в зале заседаний, а его ягодицы прикрывает рисунок с изображением купола Капитолия США.

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      Марина Совина
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