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11:12, 20 марта 2024Мир

Блинкен заблокировал заявление G7 по итогам выборов президента России

La Reppublica: Блинкен заблокировал заявление G7 по итогам выборов президента РФ

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал заявление «Большой семерки» (G7) с осуждением итогов выборов президента России. Об этом пишет La Reppublica.

Как пишет издание, Блинкен заблокировал предложенный Италией проект заявления G7 с осуждением победы Владимира Путина на президентских выборах в России. Госдепартамент США счел неуместными предложенные в документе формулировки.

При этом журналисты отмечают, что документ получил предварительное одобрение советника по национальной безопасности США Джейка Салливана. Издание полагает, что причинами стали разногласия между Блинкеном и Салливаном, а также опасения Госдепа о якобы возможном вмешательстве России в предстоящие президентские выборы в США.

Ранее Салливан прокомментировал результаты президентских выборов в России. По его словам, США будут действовать, исходя из факта, что Путин является президентом России.

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      Юрий Леонов
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