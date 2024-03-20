Больше тысячи детей на три недели вывезут из обстреливаемой Белгородской области

Губернатор Гладков: 1200 детей на три недели вывезут из Белгородской области

Больше тысячи детей на три недели отправят из обстреливаемой Белгородской области в другие регионы России. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«С завтрашнего дня мы начинаем отправку 1200 наших детей в оздоровительные лагеря: 655 ребят поедут в Пензу, также туда отправятся 150 спортсменов, остальные дети отдохнут в Калуге и Тамбове», — пояснил он.

По словам главы области, в общей сложности властям поступило предложение принять детей от более десяти губернаторов российских регионов. Он отметил, что пока планируется отправить детей на три недели, но если будет необходимость, то их нахождение в безопасном месте можно будет продлить.

Ранее стало известно, что в части Белгородской области школьников отпустят на досрочные каникулы: дети из Белгорода и Яковлевского городского округа уйдут до 24 марта. Кроме того, не будут работать секции, а в колледжах и вузах студенты перейдут на дистанционное обучение.