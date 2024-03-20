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08:31, 20 марта 2024Россия

В части Белгородской области школьников отпустят на досрочные каникулы

Гладков: школьники из части Белгородской области уйдут на каникулы до 24 марта

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В части Белгородской области школьников отпустят на досрочные каникулы: дети из Белгорода и Яковлевского городского округа уйдут до 24 марта. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков во «ВКонтакте».

Кроме того, не будут работать секции, а в колледжах и вузах студенты перейдут на дистанционное обучение, преподаватели будут вести занятия из дома, пояснил глава региона. Сотрудники коммунальных служб не будут проверять счетчики в Белгородском районе до 1 мая, отметил Гладков.

«На остальной территории Белгородской области образовательная неделя продлится планово до конца недели, а с понедельника уже по всей области будут плановые каникулы в школах», — уточнил он.

19 марта губернатор Белгородской области рассказал, что девять тысяч детей вывезут из региона из-за обстрелов.

Отдельно Гладков отметил, что из-за обстрелов со стороны Украины Грайворонский округ оказался полностью обесточен.

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      Анна Щербакова
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